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Концерт группы "Веселые девчата" в Подольске. Билеты уже в продаже!

Людмила Князева
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Концерт группы "Веселые девчата" в Подольске. Билеты уже в продаже!
   29 мая в 20.00 в ресторане-клубе 12 АТМ, ул. Рабочая 5в, состоится необычный концерт молодых вокалистов.
Билеты здесь:
https://lyudmila-knyazeva.timepad.ru/event/1988352/
 
  Группа "Веселые девчата" — это солисты Камерного хора ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, молодые, но уже получившие международное признание и звания лауреатов артисты-вокалисты: Виктория Сидорова, София Адамова и София Славинская.

Лидер и создатель группы — композитор. член Союза композиторов России. лауреат международных конкурсов, автор и ведущая передачи "Музыкальный марафон" на радио ЗЕМЛЯ ПЛЮС FM — Людмила Князева.

Кстати, если кто-то из Вас, дорогие музыкаеты. захочет попасть в ротацию радиостанции ЗЕМЛЯ ПЛЮС FM, присылайте свои демо записи Людмиле в личном сообщении (просто нажмите кнопку "связаться с организатором).

На нашем концерте Вы услышите песни в разных стилях. в том числе: хард рок. поп. кроссовер. и, даже старинный русский романс.

И, кончно же. мы представим Вашему вниманию не только трибьют версии популярных и любимых современных песен (таких как "Улетай на крыльях ветра" (Калевала), "Ягода малинка" (Хабиб) и пр.), но и оригинальные авторские сочинения Людмилы Князевой. и, в том числе — премьеру нового трека "Ночь на Ивана Купала"

Насладитесь хорошей музыкой!
 
Приобретайте билеты заранее. Ближе к даье концерта будет подорожание на 50%
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