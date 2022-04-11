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Концерт группы "Веселые девчата" в Подольске. Билеты уже в продаже!
29 мая в 20.00 в ресторане-клубе 12 АТМ, ул. Рабочая 5в, состоится необычный концерт молодых вокалистов.
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