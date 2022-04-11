Концерт группы "Веселые девчата" в Подольске. Билеты уже в продаже!

Билеты здесь:

Группа "Веселые девчата" — это солисты Камерного хора ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, молодые, но уже получившие международное признание и звания лауреатов артисты-вокалисты: Виктория Сидорова, София Адамова и София Славинская.



Лидер и создатель группы — композитор. член Союза композиторов России. лауреат международных конкурсов, автор и ведущая передачи "Музыкальный марафон" на радио ЗЕМЛЯ ПЛЮС FM — Людмила Князева.



Кстати, если кто-то из Вас, дорогие музыкаеты. захочет попасть в ротацию радиостанции ЗЕМЛЯ ПЛЮС FM, присылайте свои демо записи Людмиле в личном сообщении (просто нажмите кнопку "связаться с организатором).



На нашем концерте Вы услышите песни в разных стилях. в том числе: хард рок. поп. кроссовер. и, даже старинный русский романс.



И, кончно же. мы представим Вашему вниманию не только трибьют версии популярных и любимых современных песен (таких как "Улетай на крыльях ветра" (Калевала), "Ягода малинка" (Хабиб) и пр.), но и оригинальные авторские сочинения Людмилы Князевой. и, в том числе — премьеру нового трека "Ночь на Ивана Купала"



Насладитесь хорошей музыкой!

Приобретайте билеты заранее. Ближе к даье концерта будет подорожание на 50%